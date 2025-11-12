HABER

Çorum’daki 5 araçlı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 19 BR 483 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen O.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yoldan çıkarak şarampole devrildi.

KAMYON KEPÇEYE ÇARPTI: ARKADAN GELEN ARAÇLAR DA KAZAYA KARIŞTI

Arkadan gelen M.Ş. yönetimindeki 06 CHU 972 plakalı otomobil, İ.K.’nın kullandığı otomobil ve F.S.’nin idaresindeki 55 FA 553 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme kazada kepçe operatörü, kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

12 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
