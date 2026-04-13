Çorum polisinden uyuşturucu sevkiyatına darbe: Binlerce hap ele geçirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan tırda 249 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheli görülen tır, Osmancık ilçe merkezinde durduruldu. Organize şekilde hareket ettiği belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kullandığı çekici ve bağlı dorsede yapılan adli aramada, 249 bin 424 adet sentetik ecza, 11,40 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.

’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

