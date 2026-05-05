HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çorum’un 'müthiş berber'i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor

Çorum’da "Müthiş Berber" olarak tanınan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 66 yıl önce başladığı mesleğini yaşına rağmen sürdürüyor.Çorum’da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 1960 yılında başladığı berberlik mesleğine yalnız çalıştığı dükkanında devam ediyor.

Çorum’un 'müthiş berber'i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor

Çorum’da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 1960 yılında başladığı berberlik mesleğine yalnız çalıştığı dükkanında devam ediyor. Çorum’da "Müthiş Berber" olarak tanınan Mustafa Sakıcı, yaşına rağmen mesleğine aşkla devam ediyor. Sakıcı, talep eden müşterilerini el gücüyle çalışan manuel taş makineleriyle tıraş ediyor. Dükkana gelen genç müşterilerin, yaşından dolayı tereddütle tıraş olduğunu ifade eden Mustafa Sakıcı, daha sonra dükkandan memnuniyetle ayrıldıklarını dile getirdi. Uzun yıllardır ustura ve makas tutmasından dolayı işaret parmağının yamulduğunu söyleyen Sakıcı, sağlığının izin verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Çorum’un müthiş berber i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor 1

"BU PARMAK MAKASIN, USTURANIN HATIRASI"

Mesleğine hiç ara vermediğini söyleyen Sakıcı, "Meslek hayatım 1960 yılında başladım. 20’ye yakın çırak yetiştirdim. 15’i dükkan açtı, diğerleri başka işler yapıyor. Meslekte galiba 70 yıla yaklaştım. Benim arkadaşım doktor. Mesleği bırakacağım ama doktor arkadaşım, ‘bırakırsan rahatsızlanırsın’ diyor. Gelen müşteri bakıyor bana, ‘bu adam beni nasıl tıraş edecek’ diye düşünüyor. Demek ki 10 senelik berber bu işi yapacak, 60 yıllık berber beceremeyecek. Geçen sene bir genç geldi, onu tıraş ediyordum, diğerleri yanımda durup bakıyordu. Onlar da ‘biz berberiz, şöyle bir ustura tutamadık. Neden bu parmak eğilmiş, makasın, usturanın hatırası. Genç meslektaşlarım görmeye geliyor" dedi.

Çorum’un müthiş berber i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor 2

"GENÇ ÇIRAK VE KALFALARLA UYUM SAĞLAYAMIYORUM"

Artık çırak yetiştirmediğini dile getiren Sakıcı, "Yalnız çalışmamın sebebi genç çırak ve kalfalarla uyum sağlayamıyorum. 10 dakikalık bir yere göndersen bir saatte geri gelmiyor. Onun için karar verdim, yaklaşık 10 senedir yalnız çalışıyorum. Çok da rahatım. İstediğim zaman geliyorum, istediğim zaman gidiyorum" diye konuştu.

Çorum’un müthiş berber i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor 3

"İLKER BAŞBUĞ’U TRAŞ EDEN ADAMIM"

Meslekle ilgili hatıralarını anlatan Sakıcı, "Meslekte tanımadığım insan kalmadı. Maltepe’de İlker Başbuğ’u tıraş eden adamım. İlker Başbuğ’a sorsan unutmuş, gitmiştir. Valilerimizi tıraş ettim, çeşitli insanlarla muhatap oldum. Onun için de sürdürmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Çorum’un müthiş berber i: 66 yıllık mesleğine devam ediyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'Yıldırım Han' füzesini duyurduMenzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'Yıldırım Han' füzesini duyurdu
Kahvenin faydaları nedir? Uzman isim açıkladıKahvenin faydaları nedir? Uzman isim açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Berber Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.