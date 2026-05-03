Çorum’da 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sungurlu ilçesi Ankara-Çorum karayolu Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Orhan A. yönetimindeki otomobil, S.S. yönetimindeki cip ve A.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerden A. D. ile araçlardan birinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



