Çorum’da 3 araç çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da cip kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Ankara-Çorum karayolu Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Orhan A. yönetimindeki otomobil, S.S. yönetimindeki cip ve A.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerden A. D. ile araçlardan birinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Elektrikli araçtan dumanlar yükseldi, nedeni bulunamayınca çekiciyle götürüldü

