Çorum’da aranan 6 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 118 uygulamada 26 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 271 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Uygulamalarda yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 19 av fişeği, 1 kesici-delici alet, 10 adet sentetik ecza, 69,46 gram sentetik kannabinoid ve 3,37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, trafik denetimlerinde ise 2 bin 265 aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 24 araca idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır