Çorum’da aranan 8 kişi yakalandı

Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-22 Aralık tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 26 kahvehane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 964 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 167 adet tabanca fişeği, 41 adet sentetik ecza hapı, 80 adet extacy, 37.41 gram bonzai, 4.22 gram metamfetamin, 19.17 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 816 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Çorum’da aranan 8 kişi yakalandı 3Kaynak: İHA

