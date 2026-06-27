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Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak durabildi.

Kaza, Bayat Mahallesi yeni Osmancık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki otomobil ile O.U. yönetimindek hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 1

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 2

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 3

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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