HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir markette çalışan kadın, eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı silahla kendini vuran şahıs kaldırıldığı hastanede öldü.

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B., eski eşi Yasemin Y.’nin çalıştığı markete gitti. Çıkan tartışma üzerine Yasemin Y.’yi tabancayla vuran İsmail B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasemin Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İsmail B. ise kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İsmail B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti 1

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti 2

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti 3

Çorum’da kadın cinayeti: Eski eşini silahla öldürüp intihar etti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıSiverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinlediKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinledi

Anahtar Kelimeler:
Osmancık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.