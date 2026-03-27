Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Ankara karayolu Çiftlikköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



