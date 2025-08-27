HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da virajı alamayan otomobil devrildi: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Çorum’da virajı alamayan otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaza, Alaca-Küre kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küre yönüne seyreden Erdi Ç. yönetimindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Ç., Ladigar S., Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralandı.

Çorum’da virajı alamayan otomobil devrildi: 5 yaralı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum’da virajı alamayan otomobil devrildi: 5 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurduYokuş aşağı hareket eden çöp konteynerini vatandaş durdurdu
Türkiye'nin önemli turizm merkezinde kaçak yapılan otel ile restoran yıkıldı! 'Hiçbir yapıya göz yummayacağız'Türkiye'nin önemli turizm merkezinde kaçak yapılan otel ile restoran yıkıldı! 'Hiçbir yapıya göz yummayacağız'

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tepki çeken görüntüye kaymakam kayıtsız kalmadı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Tümer Metin'den tepki çeken Ederson yorumu! Stüdyodakiler bile dondu kaldı

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

Yedikule Hastanesi'nde milyonluk vurgun! Profesör suç örgütü lideri oldu, işte istenen ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.