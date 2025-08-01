Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik"

İngiltere’de yapılan çığır açan bir araştırma, Covid-19 pandemisinin insan beyni üzerindeki sarsıcı etkisini ortaya koydu.

5,5 AY DAHA HIZLI YAŞLANMIŞ!

Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, pandemi döneminde insanların beyinlerinin 2020 öncesine kıyasla ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit etti.

UK Biobank’taki 15 binden fazla yetişkinin verilerini inceleyen araştırmacılar, sağlıklı beyin yaşlanmasını analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemi öncesi ve pandemi sırasındaki beyin taramalarını karşılaştırarak çarpıcı sonuçlar sundu.

İZOLASYON VE BELİRSİZLİK BEYNİ VURDU

Araştırmayı yöneten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, Covid-19 geçirmeyen bireylerde bile beyin yaşlanmasında belirgin bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, “Covid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi” dedi.

"ÇEVREMİZ DE ŞEKİLLENDİRİYOR”

Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, “Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır