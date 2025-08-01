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Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik"

İngiltere’de yapılan bir araştırma, pandemi döneminde insan beyninin ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Nottingham Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırma, Covid-19’un sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığı da derinden etkilediğini gösteriyor. Uzmanlar, izolasyon ve belirsizlik gibi faktörlerin beyin yaşlanmasını hızlandırdığını belirtti. Detaylar haberimizde...

Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik"

İngiltere’de yapılan çığır açan bir araştırma, Covid-19 pandemisinin insan beyni üzerindeki sarsıcı etkisini ortaya koydu.

Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik" 1

5,5 AY DAHA HIZLI YAŞLANMIŞ!

Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, pandemi döneminde insanların beyinlerinin 2020 öncesine kıyasla ortalama 5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit etti.

UK Biobank’taki 15 binden fazla yetişkinin verilerini inceleyen araştırmacılar, sağlıklı beyin yaşlanmasını analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemi öncesi ve pandemi sırasındaki beyin taramalarını karşılaştırarak çarpıcı sonuçlar sundu.

Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik" 2

İZOLASYON VE BELİRSİZLİK BEYNİ VURDU

Araştırmayı yöneten nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, Covid-19 geçirmeyen bireylerde bile beyin yaşlanmasında belirgin bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, “Covid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi” dedi.

Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik" 3

"ÇEVREMİZ DE ŞEKİLLENDİRİYOR”

Ekipten nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, “Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

Covid pandemisinin yıllar sonra ortaya çıkan gizli etkisi: O bölgeye çok zarar vermiş! Uzmanlar: "5,5 ay daha hızlı yaşlandığını tespit ettik" 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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pandemi İngiltere Beyin bilimsel araştırma covid-19 koronavirüs
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