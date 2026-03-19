CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti: Oyuncular tepkili!

Counter-Strike 2'de (CS2), oyun dünyasının en köklü alışkanlıklarından biri olan "tek bir mermi sıktıktan sonra bile şarjör değiştirme" refleksinde bulunmak artık kolay olmayacak. Çünkü CS'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti.

TheGamer'da yer alan habere göre, Valve yayınladığı son güncellemeyle Counter-Strike 2'de (CS2) şarjör değiştirme sistemini önemli ölçüde değiştirdi. Oyun, alışılagelmiş formülden uzaklaşarak Helldivers 2 gibi yapımlarda görülen daha gerçekçi bir yaklaşıma geçiş yaptı.

ARTIK GEREKSİZ ŞARJÖR DEĞİŞİMİNDE MERMİLER BOŞA GİDECEK

Düne kadar CS2'de şarjör değiştirmek, üzerinde çok fazla düşünülmesi gereken bir şey değildi. Oyuncular çatışma durduğunda içgüdüsel olarak şarjör değiştiriyordu. Ancak yeni güncellemeyle, artık silahınızı birkaç mermiyle doldurmak yerine ne zaman şarjör değiştireceğinize karar vermeniz gerekecek. Çünkü Counter-Strike 2'de artık gereksiz yere şarjör değiştirdiğinizde içindeki mermileri kaybedeceksiniz.

OYUNCULARDAN TEPKİ GELDİ

Oyuncular ise söz konusu değişikliğe karşı tepkili. Webtekno'da yer alan habere göre; özellikle Reddit’te açılan başlıklarda oyuncular, bu değişikliğin oyunun doğasına ters olduğunu savunuyor. Hatta bazı yorumlarda bu değişikliğin 'hemen geri alınması gereken' bir karar olduğu bile söyleniyor.