HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti: Oyuncular tepkili!

Valve, Counter-Strike 2 (CS2) için yayınladığı yeni güncellemeyle şarjör değiştirme mekaniğini daha gerçekçi hale getirdi. Artık gereksiz yere şarjör değiştirildiğinde içindeki kalan mermiler kaybedilecek.

Enes Çırtlık

Counter-Strike 2'de (CS2), oyun dünyasının en köklü alışkanlıklarından biri olan "tek bir mermi sıktıktan sonra bile şarjör değiştirme" refleksinde bulunmak artık kolay olmayacak. Çünkü CS'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti.

TheGamer'da yer alan habere göre, Valve yayınladığı son güncellemeyle Counter-Strike 2'de (CS2) şarjör değiştirme sistemini önemli ölçüde değiştirdi. Oyun, alışılagelmiş formülden uzaklaşarak Helldivers 2 gibi yapımlarda görülen daha gerçekçi bir yaklaşıma geçiş yaptı.

ARTIK GEREKSİZ ŞARJÖR DEĞİŞİMİNDE MERMİLER BOŞA GİDECEK

Düne kadar CS2'de şarjör değiştirmek, üzerinde çok fazla düşünülmesi gereken bir şey değildi. Oyuncular çatışma durduğunda içgüdüsel olarak şarjör değiştiriyordu. Ancak yeni güncellemeyle, artık silahınızı birkaç mermiyle doldurmak yerine ne zaman şarjör değiştireceğinize karar vermeniz gerekecek. Çünkü Counter-Strike 2'de artık gereksiz yere şarjör değiştirdiğinizde içindeki mermileri kaybedeceksiniz.

OYUNCULARDAN TEPKİ GELDİ

Oyuncular ise söz konusu değişikliğe karşı tepkili. Webtekno'da yer alan habere göre; özellikle Reddit’te açılan başlıklarda oyuncular, bu değişikliğin oyunun doğasına ters olduğunu savunuyor. Hatta bazı yorumlarda bu değişikliğin 'hemen geri alınması gereken' bir karar olduğu bile söyleniyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Counter-Strike: Global Offensive Valve Oyun güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.