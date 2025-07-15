Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış sosyal medyada birbirine girdi! "Camdan evin varsa taş atma"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut geçen günlerde hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesine Bilal Erdoğan ve Egemen Bağış da katıldı. Erdoğan'ın, Bağış'ın elini sıkmadığı iddiaları gündem olurken, konuyla ilgili olarak Ahmet Mahmut Ünlü bir paylaşım yaptı ve Egemen Bağış'a göndermede bulundu.

Ünlü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; “Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.” diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, “Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek” (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi’ye şefî’ eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn"

EGEMEN BAĞIŞ'IN EKİBİNDEN YANIT GELDİ

Ünlü'nün paylaşımına ise Egemen Bağış'ın sosyal medya ekibinden yanıt geldi. Bağış'ın kendi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hz. Mevlana demiş ya; 'Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?'

"'CAMDAN EVİN VARSA TAŞ ATMA' SÖZÜNÜ HATIRLATTI"

Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

"CAMİ İÇERİSİNDE GÖRÜŞÜP SELAMLAŞTIKLARININ YÜZLERCE ŞAHİDİ VARDIR"

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında cami içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır.

"MONTAJ OLDUĞUNU İSPAT ETMİŞ, RAPORLARI DA YAYINLATMIŞTI"

Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için"