HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cübbeli Ahmet, Malatya'daki zirai donun “nedenini” açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaşanan ve kayısı bahçelerini vuran zirai don olayını, zina yapılmasına bağladı. Cübbeli açıklamasında “Hacca gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Çok fena. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar. Kayısı yanmadan önce günahlara tövbe edeydik” dedi.

Cübbeli Ahmet, Malatya'daki zirai donun “nedenini” açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaşanan ve kayısıyı vuran zirai don olayının nedenini yine tartışma yaratacak sözlerle açıklamaya çalıştı.

Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kızılmağara Mahallesi’nde yaptırılan Şapkırı Osman Camii açılışına katılan Cübbeli Ahmet, daha sonra Malatya kent merkezindeki Kapalı Spor Salonunda cemaatine mensup kişilere konuştu.

ZİRAİ DONUN NEDENİNİ TEK TEK SAYDI: ÇOK FENA!

Sohbetinde sözü felaketlerin nedenlerine getiren Ünlü, “Haramların başında namazssızlık geliyor, ondan sonra içki geliyor, faiz geliyor. En büyük mesele zina. Bu zina almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Suratlarına bakıyorum. Allah az çok bana bir feraset vermiş. Suratında siyahlık var. Zencide nur var bembeyaz adamda siyahlık var.

2

O siyahlık zinanın siyahlığıdır. Bu toplumda zina işi çok var. Malatya’da da illa ki var. Namaz kılanlarda da var. Hacca gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Çok fena. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar. Kayısı yanmadan önce günahlara tövbe edeydik” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vahşetle biten oyun! Sosyal medyadan arkadaşını kandırdıVahşetle biten oyun! Sosyal medyadan arkadaşını kandırdı
Kene hastalık bulaştırabilir!Kene hastalık bulaştırabilir!

Anahtar Kelimeler:
Malatya cübbeli ahmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

İran'ın askeri kabiliyeti yok mu edildi? Savaşın kaderini değiştirecek açıklama! "Tam hava üstünlüğü kuruldu"

Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!

Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.