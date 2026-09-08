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Cübbeli Ahmet'ten 'görüntülü arama' çıkışı: "İslam'a göre de caiz değildir"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir yayında görüntülü arama ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bir kişiyi önceden izin almadan görüntülü aramanın doğru olmadığını aktaran Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar. Maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten 'görüntülü arama' çıkışı: "İslam'a göre de caiz değildir"
Melih Kadir Yılmaz

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Ünlü burada görüntülü arama özelliği ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

İZİN İSTENMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Ünlü, bir kişinin görüntülü aranması sırasında karşı tarafın içinde bulunduğu şartların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ünlü, doğrudan görüntülü arama yerine önce mesaj gönderilmesi ya da normal arama yapılarak izin istenmesi gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet ten görüntülü arama çıkışı: "İslam a göre de caiz değildir" 1

Ünlü, "Kimse birden görüntülü aranmaz. Bir insana önce 'Görüntülü arayabilir miyim?' diye mesaj atılır veya telefon açılır. Adamın durumu ona göre müsait olmayabilir" dedi.

"BU BİR GÖRGÜSÜZLÜKTÜR, İSLAM'A GÖRE DE CAİZ DEĞİLDİR"

Bahsi geçen davranışı 'görgüsüzlük' olarak değerlendiren Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar, maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir. Görgüsüzlüktür yani. Böyle şeyler oluyor yani bazen" ifadelerini kullandı.

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