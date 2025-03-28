Cuma namazında camiler doldu taştı: Ramazan’ın son namazıydı...

Ramazan ayının son Cuma namazında camiler ve mescitler dolup taştı. İbadethanelere sığmayan cemaat avlu ve sokaklara seccade sererek namazını eda etti.

Samsunlular, 11 ayın sultanı Ramazan’ı son cuma namazını eda ederek uğurlamaya hazırlandı. Ramazan’ın ilk cuma namazında olduğu gibi son cuma namazında da camiler, mescitler cemaatle doldu taştı.

Büyük Cami’de hem cami hem de avlu cemaatle dolarken, vatandaşlardan bazıları namazını avlu dışında eda etmek zorunda kaldı.

Arastalar arasında bulunan mescitler de cemaate yetmezken, vatandaşların çoğu namazını cadde ve sokak arasına koydukları araba geçmeyen yollarda kıldı.

7’den 70’e herkesin akın ettiği camilerde vatandaşlar Ramazan’ın uğurlamanın hüznü ile ellerini semaya açarak dua etti.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır