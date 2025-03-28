HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cuma namazında camiler doldu taştı: Ramazan’ın son namazıydı...

Cuma namazında camiler doldu taştı: Ramazan’ın son namazıydı...

28.03.2025 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son Cuma namazında Samsun'daki camiler ve mescitler, müminlerle dolup taştı. İbadethanelere sığmayan cemaat, cami avluları ve sokaklara seccade sererek namazlarını eda etti. 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamak için bir araya gelen Samsunlular, bu özel günde manevi atmosferi paylaşarak, Ramazan'ın son cuma namazını huzur içinde kıldı. İlk cuma namazındaki yoğunluk gibi, son Cuma namazı da camilerde yoğun bir katılımı beraberinde getirdi.

Cuma namazında camiler doldu taştı: Ramazan’ın son namazıydı...

Ramazan ayının son Cuma namazında camiler ve mescitler dolup taştı. İbadethanelere sığmayan cemaat avlu ve sokaklara seccade sererek namazını eda etti.

AW422201_01

Samsunlular, 11 ayın sultanı Ramazan’ı son cuma namazını eda ederek uğurlamaya hazırlandı. Ramazan’ın ilk cuma namazında olduğu gibi son cuma namazında da camiler, mescitler cemaatle doldu taştı.

AW422201_04

Büyük Cami’de hem cami hem de avlu cemaatle dolarken, vatandaşlardan bazıları namazını avlu dışında eda etmek zorunda kaldı.

AW422201_02

Arastalar arasında bulunan mescitler de cemaate yetmezken, vatandaşların çoğu namazını cadde ve sokak arasına koydukları araba geçmeyen yollarda kıldı.

AW422201_03

7’den 70’e herkesin akın ettiği camilerde vatandaşlar Ramazan’ın uğurlamanın hüznü ile ellerini semaya açarak dua etti.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSamsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir için tutuklama talebiŞişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir için tutuklama talebi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı cuma namazı kılınışı ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.