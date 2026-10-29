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Cumayeri’nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde meydana gelen heyelan alanında çalışmalarına devam ediyor.

Cumayeri’nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde meydana gelen heyelan alanında çalışmalarına devam ediyor. Heyelan bölgesinde yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin sağlamlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında taş tahkimatı ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgede oluşabilecek risklerin azaltılması ve yol güvenliğinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumayeri’nde heyelan bölgesinde çalışma sürüyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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