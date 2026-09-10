HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! "Destek olacaktır"

Cumhur İttifakı'ndan ses getirecek bir "Kemal Kılıçdaroğlu" çıkışı geldi. BBP lideri Destici'nin "Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda olmalı mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık! "Destek olacaktır"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mahkemenin "mutlak butlan" kararı üzerine CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLMASINDA MAHSUR YOK"

TYT Türk'te Çağlar Cilara'nın "Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda olmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Bence olmasında mahsur yok. Ama olmasını düşük ihtimal görüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı ndan Kılıçdaroğlu na yeşil ışık! "Destek olacaktır" 1

"KENDİ YOLUNA DEVAM EDER"

Destici bu görüşünün nedenini, Kılıçdaroğlu istese de CHP seçmeninin buna onay vermeyeceği düşüncesiyle açıkladı ve Kılıçdaroğlu için "Kendi yoluna devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı ndan Kılıçdaroğlu na yeşil ışık! "Destek olacaktır" 2

"DESTEK OLACAKTIR"

Destici, Kılıçdaroğlu'nun buna karşın Türkiye'yi ilgilendiren meselelerde destek olacağına inandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı ndan Kılıçdaroğlu na yeşil ışık! "Destek olacaktır" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavaş'ın sıradaki hamlesini tarih vererek duyurdu Yavaş'ın sıradaki hamlesini tarih vererek duyurdu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke ettiYer: Ankara! Düğünde havaya ateş açtılar... Evlerinden çıkanlar şoke etti
Bakan Gürlek'ten Kaşif Kozinoğlu, Gülistan Doku, Ahbap ve Alihan Kuriş açıklamasıBakan Gürlek'ten Kaşif Kozinoğlu, Gülistan Doku, Ahbap ve Alihan Kuriş açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici CHP Cumhur İttifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.