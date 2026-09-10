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Erdoğan'la görüşen Yavaş'ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığı kulis bilgisine göre Yavaş'tan önümüzdeki günlerde dikkat çeken bir hamle gelebilir.

Erdoğan'la görüşen Yavaş'ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası
Mehmet Hazar Gönüllü

Dün Beştepe'de gerçekleşen görüşme siyaset sahnesine damga vurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi, iddialar da ardı sıra gündeme girdi. Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği, CHP'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Yavaş iddialarla ilgili bizzat açıklama yaparken siyaset kulislerinde de dikkat çeken iddialar konuşulmaya başladı.

YAVAŞ GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını Nefes gazetesine anlatan Yavaş, siyaset konuşulmadığını, masada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan la görüşen Yavaş ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası 1

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Yavaş, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyururken de benzer bir açıklama yapmış, "Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" demişti.

Erdoğan la görüşen Yavaş ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası 2

AK PARTİ'YE GEÇİYOR MU? "NET CEVAP VEREYİM"

Bununla birlikte Ankara kulislerinde "Yavaş AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu gündeme geldi. Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalacağı da öne sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, Yavaş-Erdoğan görüşmesi üzerine AK Parti kaynaklarıyla görüştüğünü belirterek gündeme damga vuran bu iddialara yanıt verdi. "Net cevap vereyim" diyen Burhan'ın ifadelerine göre Yavaş'ın AK Parti'ye geçmesi gündemde değil, böyle bir talep veya beklenti de yok.

Erdoğan la görüşen Yavaş ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası 3

"CHP'DEN İSTİFA" İDDİASI: TARİH VERDİ

Yavaş'ın Yeni Parti'ye de katılmadığına değinen Burhan, "büyük ihtimal" CHP'den istifa edeceğini öne sürerken eylül ayı ve sonrasını işaret etti. Burhan, Yavaş'ın bağımsız kalacağı iddiasını dile getirdi.

Erdoğan la görüşen Yavaş ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası 4

"YENİ PARTİ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI" İDDİASI

Burhan'ın dile getirdiği bir başka çarpıcı iddia ise, Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'arınma' çağrısı yapabileceği yönündeki sözleri oldu. Yavaş'ın belediyelerle ilgili gündeme gelen usulsüzlük iddialarını sadece siyasi sonuç olarak değerlendirmediğini öne süren Burhan, "Bu tür yolsuzlukların olabilme ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor" dedi.

Erdoğan la görüşen Yavaş ın sıradaki hamlesini açıkladı! Canlı yayında "İmamoğlu ve Yeni Parti" iddiası 5

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP ak parti Yeni Parti
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