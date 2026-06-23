"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla sözde AVM denetliyordu, pahalıya patladı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kendini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan’ın Afyonkarahisar’daki bir alışveriş merkezinde sözde denetim yaptığı görülmüştü. Tepki çeken görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Aydoğan hakkında “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan soruşturma başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda Aydoğan için gözaltı kararı verilirken, arama ve el koyma işlemleri için de talimat çıkarıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla Ferhat Aydoğan ve görüntülerde bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. yakalandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde bazı şüphelilerin yere yatırılarak kontrol altına alındığı anlar dikkat çekti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

ADLİ SİCİL KAYDI ÇIKTI

Ferhat Aydoğan’la ilgili dikkat çeken bir detay da kendisinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli sicil kaydının bulunması olmuştu.