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  4. Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti: Polonya lideri Duda'ya tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti: Polonya lideri Duda'ya tepki yağıyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2025 13:41
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ABD Başkanı Donald Trump'ın son temaslarından biri dünyada gündem oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Washington'da Trump ile 1 saat görüşmeyi planlıyordu. Ancak görüşmeye giden Duda neye uğradığını şaşırdı. 1 saat kapıda bekleyen Duda'nın görüşmesi 10 dakika sürünce ülkesinden tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti: Polonya lideri Duda'ya tepki yağıyor

Polonya merkezli Notes From Poland (NFP) sitesine göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesinin yaklaşık bir saat sürmesi planlanıyordu. Ancak Trump gecikti.

BİR SAAT BEKLEDİ AMA...

Böylece Duda, Trump ile görüşmek için kapıda bir saat bekledi. Nihayet Trump geldiğinde ise işler yine planlandığı gibi gitmedi.

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İddiaya göre; Trump'ın Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC) konuşmak zorunda kalması nedeniyle Duda ve Trump sadece birkaç dakika konuştu.

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"ÖNEMLİ KONULARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ KALDI"

Polonya lideri, görüşmenin ardından diyalogdan memnun kaldığını söyledi. Duda ayrıca kendisi için önemli olan tüm konuları tartışmak için zamanları olduğunu belirtti.

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DUDA'YA TEPKİ GELDİ

Duda'nın ziyareti iktidar koalisyonu tarafından eleştirildi. Sivil Platform milletvekili ve parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi üyesi Marcin Bosacki, görüşmenin düzenlemesindeki profesyonelliği eksik bularak kınadı. Bosacki ayrıca Duda'nın uzun süre bekleyip 10 dakika görüşmesine işaret etti.

Sivil Platform milletvekili Krzysztof Brejza ise Radyo Zet'e yaptığı açıklamada “Duda ABD'ye bir devlet başkanı olarak gitti, PiS'in [eskiden mensubu olduğu parti] temsilcisi olarak değil” dedi ve Duda'ya hak ettiği ciddiyetle yaklaşılması ve ziyaretin daha iyi planlanması gerektiğini belirtti.

Yeni Sol Parti milletvekili Joanna Scheuring-Wielgus ise kısa görüşmenin bir “tokat” olarak algılanabileceğini ancak mevcut durumda böyle bir görüşmenin değerli olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Polonya Donald Trump
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