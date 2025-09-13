Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

AK Parti Camiası Yasta: Hamdi Kılıç'ın Ani Vefatı Üzüntü Yarattı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatı, Türkiye gündemine düşen acı bir haber oldu. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan ve konuşma metinlerini kaleme alan Kılıç, ani rahatsızlığı sonucu hayata veda etti. Vefat haberini ilk olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ertem, paylaşımında Kılıç'ı 'değerli mesai arkadaşımız' olarak nitelendirerek, üzüntüsünü dile getirdi ve ailesine başsağlığı diledi.

Hamdi Kılıç, sadece bir başdanışman değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncelerini ve vizyonunu en iyi anlayan ve yazılarına yansıtan bir isimdi. Kılıç'ın kaleme aldığı konuşma metinleri, Erdoğan'ın hitabet gücüne önemli katkılar sağlamış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kılıç'ın vefatı, AK Parti camiasında ve Cumhurbaşkanlığı'nda derin bir boşluk oluşturdu.

Kılıç'ın vefatının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı. Birçok siyasetçi, Kılıç'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, onun Türk siyasetine yaptığı katkıları vurguladı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Kılıç'ın cenaze programını duyurdu. İnan, Kılıç'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacağını ve Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

Hamdi Kılıç'ın vefatı, sadece bir kayıp değil, aynı zamanda bir dönemin de sonu olarak değerlendiriliyor. Kılıç, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yer edecek. Onun mirası, yazdığı metinlerde ve yaptığı çalışmalarda yaşamaya devam edecek.

Hamdi Kılıç'ın ani vefatı, sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını derinden üzdü. Siyaset ve medya dünyası, Kılıç'ın Türk siyasetine yaptığı katkıları ve bıraktığı mirası unutmayacak. Kılıç'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.