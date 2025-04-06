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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'boykot' tepkisi: "Milli ekonomiye zarar vermeyi hedefliyorsa meşru değil, yıkıcıdır"

Son günlerde Türkiye boykotları konuşurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan konuyla ilgili değerlendirmeler geldi. "Muhalefetin mandacı kesimi ilkin, halen devam eden, milli ve yerli firmaların ürünleri için boykot çağrısı yaptı" sözleriyle eleştiri getiren Uçum "Milli ekonomiye zarar vermeyi hedefleyen, gayrimeşru siyasi sonuç elde etmeye çalışan veya firmaları siyaseten taraf tutmaya zorlayan boykotlar meşru ve demokratik değildir, yıkıcı eylemlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'boykot' tepkisi: "Milli ekonomiye zarar vermeyi hedefliyorsa meşru değil, yıkıcıdır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "PAZAR YAZISI: DEMOKRATİK SİYASETİ KORUMAK!" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Sosyal medyadan paylaştığı makalesinde Uçum son günlerdeki boykotlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Uçum'un yazısı:

"Küresel emperyalizm günümüzde milli devletlere, milli değerlere, doğal aileye ve bireye saldırmakla yetinmiyor, neoliberal yıkıcılığın operasyon araçlarıyla demokratik siyaseti de hedef alıyor.

Demokratik siyasetin, değerlerden ve ortak iyilikten soyutlanarak içi boşaltılıyor. Demokratik kılıf giydirilen bir neoliberal siyaset tarzı, kaosun ve saf kötülüğün aracı haline getiriliyor. Milli devletlerin iç siyasetine zehirli bir siyaset tarzı enjekte ediliyor.

Bugün arsızlık, yüzsüzlük ve hile siyaseti, ahlakın ve etiğin ayaklar altına alınması, yalanın siyasetin anadili olması küresel emperyalizmin milli devletlere ihraç ettiği tahripkar siyasetin özellikleridir. Demokratik görünümlü bu siyaset tarzında ortak değerler ve iyilik amacı yoktur, emperyalist ajandalara hizmet vardır.

Mesela fahiş fiyatlı, sağlığa zararlı, aldatıcı ya da tekelleşmeye dayalı ürünlerin, yine tüketici haklarını, çocuk haklarını ve temel özgürlükleri ihlal ederek üretilen ürünlerin yahut insanlık suçu işleyen devletlerle (örneğin İsrail’in Gazze’deki soykırımı gibi) ilişkili firmaların ürünlerinin boykot edilmesi meşru bir eylemdir ve demokrasi hukukuyla uyumludur.

Ancak milli ekonomiye zarar vermeyi hedefleyen, gayrimeşru siyasi sonuç elde etmeye çalışan veya firmaları siyaseten taraf tutmaya zorlayan boykotlar meşru ve demokratik değildir, yıkıcı eylemlerdir. Kişileri bu tip eylemlere katılmaya teşvik, tahrik ve zorlama fiilleri ise ceza mevzuatında olan bazı suçları oluşturur ve yaptırıma tabidir.

Bu konuda kimi somut örnekleri son günlerde Türkiye’de yaşıyoruz. Muhalefetin mandacı kesimi ilkin, halen devam eden, milli ve yerli firmaların ürünleri için boykot çağrısı yaptı. Bu arada Türkiye’nin tüm ticaretini hedef alan bir günlük tüketim boykotu da denediler ama sonuç alamadılar. Her iki eylem de normalde meşru ve hukuka uygun demokratik bir eylem olan boykotun emperyalizm ve mandacı işbirlikçileri eliyle bir operasyon aracına dönüştürülmesinin somut kanıtıdır.

Emperyalist bir proje olarak geliştirilen yeni nesil eylemler şu özellikleri taşır:

Birincisi olağan şartlarda demokratik eylem kabul edilen toplantı, gösteri yürüyüşü, protesto, boykot ve kişilerin bireysel veya kolektif her türlü kendilerini ifade etme imkânlarını meşru hedef ve amaçlardan kopartarak deforme etmek.

İkincisi deforme edilmiş demokratik eylem imkânlarını demokrasi hukukunu ihlal eden araçlara dönüştürmek yani kasti olarak hukuk dışı eylemler olmasını sağlamak.

Üçüncüsü bu eylemlerle kaos ortamı oluşturmak, toplumda devlet zaafı ve yönetilemezlik algısını hakim kılmak.

Hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylemlerin başlıcaları ise şunlardır:

  • Bir kısım genci kitle gücü olarak kullanmaya çalışan, sembolizmle desteklenen üniversite ve sokak eylemleri ile vandalizm.

  • Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykot.

  • Tüketicinin tüm ekonomiyi hedef alan siyasi amaçlı alışveriş boykotu (tüketim boykotu).

  • Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması.

Global merkezlerin başka hukuk dışı eylem tarzları geliştireceği de ihtimaldir.

Tüm bu yeni nesil emperyalist proje eylemlerin görüntüde hak ve adalet dili olsa da hedef meşru talepler ifade etmek, amaç bir hakka ulaşmak değildir.

Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir yönetimin işbaşına gelmesini sağlamaktır.

Demokratik siyaseti, demokratik görünümlü yıkıcı neoliberal siyaset tarzına karşı korumak bugün milli devletlerin tam bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu mücadele ancak demokrasi hukukuna sahip çıkılarak ve emperyalist proje olan yıkıcı eylemlere karşı güçlü tedbirler alınarak verilebilir.

Ülkemiz için kaos dileyen dış ve iç hainler bilsin ki Türkiye, emperyalizm ve işbirlikçilerinin her türlü operasyonuna karşı bugün çok daha güçlüdür ve hiç bir emperyalist oyuna asla geçit vermez."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Uçum
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