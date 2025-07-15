Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'dan Bülent Arınç'a sert sözler: "Sesini kesse iyi olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 adlı kanalda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"YENİDEN REFAH VE HÜDA PAR BENCE YANLIŞ TERCİH OLDU"

Yerel ve genel seçimlere yönelik açıklamalar yapan Ogan, "AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez, başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir. O zamanlar Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı’ndaydı. Bence yanlış bir tercih oldu. Yeniden Refah’ın da HÜDA PAR’ın da bizimle olması yanlıştı" dedi.

"SESİNİ KESSE İYİ OLUR"

Ogan programda Bülent Arınç'a yönelik sert bir eleştiride bulundu. Yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?" şeklidenki soruya yanıt veren Ogan cevap olarak şunu söyledi:

"Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur"