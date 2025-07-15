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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'dan Bülent Arınç'a sert sözler: "Sesini kesse iyi olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Ayhan Ogan katıldığı bir yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç’ın Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına yönelik sözleriyle ilgili konuşan Ogan, Arınç'ı sert şekilde eleştirdi ve "Biraz sesini kesse iyi olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'dan Bülent Arınç'a sert sözler: "Sesini kesse iyi olur"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 adlı kanalda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan dan Bülent Arınç a sert sözler: "Sesini kesse iyi olur" 1

"YENİDEN REFAH VE HÜDA PAR BENCE YANLIŞ TERCİH OLDU"

Yerel ve genel seçimlere yönelik açıklamalar yapan Ogan, "AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez, başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir. O zamanlar Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı’ndaydı. Bence yanlış bir tercih oldu. Yeniden Refah’ın da HÜDA PAR’ın da bizimle olması yanlıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan dan Bülent Arınç a sert sözler: "Sesini kesse iyi olur" 2

"SESİNİ KESSE İYİ OLUR"

Ogan programda Bülent Arınç'a yönelik sert bir eleştiride bulundu. Yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?" şeklidenki soruya yanıt veren Ogan cevap olarak şunu söyledi:

"Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Danışman Bülent Arınç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok beklersin gitmez çokkkkkk. Çok kızarsa bile Akp nin ortağı olduğu partiye verirmiş o dünya bitti battı yok oldu millet gözünü açtı artık siz gidin diye Dem e bile verir o dereceye geldi insanlar.15 yıl oy verdim şimdi siz gidin diye kime olsa oy veririm.
kim doğru kim yanlış konuşuyor acaba
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