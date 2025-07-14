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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
Çiğdem Sevinç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı.
Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti 2

FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti 3

ŞEHİT OĞLU DA KONUŞTU

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti 4

Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti 5

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit 15 temmuz erdoğan
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