Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

30 Ağustos'ta milletimiz zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Dost ve kardeş ülkelerin milli savunma üniversitemize her gün artan ilgilerini çok kıymetli buluyoruz.

"9 YIL GİBİ KISA SÜREDE 'İMKANSIZ' DENİLENİ BAŞARDIK"

TSK'da zaafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta olduğunu herkese ispat etti.

30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati dünyaya ilan etmiştir. 9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"'GÜÇLÜ TÜRKİYE,GÜÇLÜ ORDU' ŞİARIMIZI ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır."