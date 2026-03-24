Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda Rize’yi ziyareti sırasında ana baba ocağındaki evinin karşısındaki tepeye led ışıkla imzasının çizildiği ortaya çıktı. AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzayı gördükten sonra beğendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ramazan Bayramı tatilini ana baba ocağı Güneysu ilçesinde geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz yapmak isteyen hemşehrileri konutunun bulunduğu mahallenin karşısındaki tepeye kendisinin imzasını led ışıklarla çizdi. İlçenin her yerinden görünen imza herkesin olduğu gibi Erdoğan’ın da dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş 1

"BİZİ ZORLADI AMA GÜZEL OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını çok beğendiği için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız konuyla ilgili şunları söyledi:

"2027 yılında burada farklı bir çalışma olmuştu. Partimizin logosunun çalışması vardı. Cumhurbaşkanımız gelmeden önce heyecanla onu mutlu edebilecek bir fikir arayışı içerisindeydik. Aklımıza Cumhurbaşkanımızın imzasını kendi ilçesinde bulundurmak geldi ve ‘Nasıl yaparız?’ diye çalışmalara başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş 2

Önce ilk çalışmayı yapanı bulduk, ondan sonra da etap etap bu şekle geldi. Yapacağımız projenin imza olması biraz zorladı bizi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş 3

Özellikle imza olması da benim bu imzaya yönelimim olması. Güneysu ilçesinin üzerinde olacağı için boyutu biraz bizi zorladı ama güzel oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş 4

"ERDOĞAN DA BEĞENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imzayı gördükten sonra beğendiğini kaydeden Yıldız "Öncelikli motivasyonumuz Cumhurbaşkanımızın Rize’de bayram tatilini geçirebilmesiydi. Daha önce böyle hiç boşluk olmamıştı. Sürekli programlar için geliyordu. Bizde onu motive etmek, ona bir hediye vermek istedik. Kendisine görüp görmediğini sordum ve gördüğünü, çok mutlu olduğunu bize iletti. Cumhurbaşkanımızın sadece ülkemizde değil daha ismini bile bilmediğimiz mazlum coğrafyalarda imzasının olduğunu biliyorduk, bizde ülkemizde bunu ata topraklarında yapmak istedik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce çok beğenmiş 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklamaAraçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Bursa’da 7 kaçak göçmen yakalandıBursa’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Rize Güneysu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

