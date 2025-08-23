Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi’nde bulunan Okluk Camii’nde cuma namazını eda etti. Erdoğan’a namaz sırasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan ve Derya Ayaydın eşlik etti.

Namaz sonrası önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bir araya gelen Erdoğan, bölge üzerine kısa bir görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile de bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

DİKKAT ÇEKEN PLAKA

Ziyarette ilginç bir detay da gençlik kollarından geldi. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Ali Kalay’ın, Milas’ta bir fabrikada Cumhurbaşkanı için hazırlattığı özel elektrikli motosiklet beğeni topladı.

Kırmızı renkli, üç tekerlekli “buggy” tipi elektrikli motosiklet, Okluk yerleşkesinde kullanılmak üzere özel üretildi.

Ön camında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan aracın plakası ise dikkat çekiciydi: 48 RTE 48.