Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.

ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYANLARA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerine yer verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır