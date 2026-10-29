Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONDA TRAMP'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenlendiğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır