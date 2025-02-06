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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da anma törenine katıldı: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.02.2025 16:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da asrın felaketinin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, depremler nedeniyle ciddi bir maliyet ortaya çıktığını aktardı ve "2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da anma törenine katıldı: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde gerçekleşen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde Türkiye'nin her noktasında anma törenleri gerçekleştiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen 'Bir Oluruz' 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katıldı. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugün Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde siz kardeşlerimizle birlikteyiz.

"'DEVLET NEREDE?' DİYENLERE 'DEVLET HALKININ YANINDA' CEVABINI VERDİK"

O zor günlerde siyasi menfaat sağlamak amacıyla 'Devlet nerede?' diyenlere 'Devlet işte burada, halkının yanında' cevabını çok güçlü biçimde verdik.

"YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ"

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere 'Devlet ne yaptı ki? diyenlere hatırlatmak istiyorum. 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçesinde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız.

"BAKANLARIMIZ VE BELEDİYELERİMİZ OLAĞANÜSTÜ ÇABA GÖSTERDİ"

Bugün depremzede şehirlerimizde alt yapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için bakanlarımız ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi.

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

34 Sahra Hastanesi, 176 Acil Müdahale Ünitesi kuruldu. Bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5750 yataklı tesislerin inşaatı devam ediyor. 557 Acil Yardım İstasyonu'nun yanı sıra 88 UMKE aracı, 3 helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Adalet hizmetlerinin sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattık. Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası 12 ceza infaz kurumu, personel eğitim merkezi 2025 yılı yatırım programımıza aldık.13 Adliye, 10 Ceza İnfaz Kurumu ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor.

Bir diğer önemli meselemiz eğitim. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. 524 okul ve 7500 dersliğin yapımını tamamladık Orta hasarlı 134 okulu güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz.

Sonunda bin 241 yeni okul 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul 3 bin 119 dersliğinde güçlendirmesini tamamlayacağız. Deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkaracağız.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları parayı kentsel dönüşüme ayırarak çabalarımıza destek vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki kez buralara gelmekle olmaz"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan
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