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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Akkuyu' için tarih verdi! "Yıl sonunda ilk elektriği vereceğiz"

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Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Akkuyu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımız hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli Enerji ve Maden Politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve Madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleri ile bu alanda şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıdık. Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz.

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"TÜRKİYE STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİPTİR"

Türkiye hem doğal kaynakları hem de coğrafi konumuyla küresel enerji denkleminde stratejik bir öneme sahiptir. Arz ve tedarik güvenliğine önemli katkıda bulunuyoruz.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Gabar'da günlük üretim 81 bin varili geçti. 100 bin varil hedefimize kısa sürede ulaşacağız. Yurt dışındaki petrol sahalarında da yaklaşık 40 bin varillik üretimi sürdürüyoruz.

"135 BİN VARİLİ AŞARAK REKOR KIRDIK"

Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak rekor kırdık.

Sakarya'da gaz sahasına 2026 yılı içerisinde faz-1 ve faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz.

4 bin 111 kilometrelik proje alanının 3700 kilometre karesi taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse, sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Somali ile imzaladığımız anlaşmalar kapsamında bu ülkede çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak.

Dışa bağımlılığımız azalacak ve yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Somalili kardeşlerimiz de bu süreçten çok ciddi faydalar elde edecek. Teknoloji transferi, istihdam anlamına gelen bu süreç, Somali'nin ekonomik kalkınmasını daha da hızlandıracak.

AKKUYU TAMAMLANIYOR

Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Doğal gaz ve elektrikte vatandaşlarımıza 983 milyar lira destek verdik.

Enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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