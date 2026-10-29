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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz"
Mustafa Fidan

TDT 13. Zirvesine katılan Türk Dünyasının liderleri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Zirvede yer alan ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz" 1

ANKARA'DA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"86 milyonun ortak eseri Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam etti.

Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz" 2

Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ İNŞALLAH TÜRK ASRI YAPACAĞIZ"

Aynı inancı, kültürü ve ülküyü paylaştığımız kardeş Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35. yılında önlerine çıkan birçok engele rağmen çok sayıda başarıya imza attıklarını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize inanıyorum.

Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz" 3

KIRGIZ LİDER CAPAROV'A TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edildi.

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