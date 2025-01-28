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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşımız dahi olsa" diyerek son noktayı koydu: "Hiçbiri cezasız kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşımız dahi olsa" diyerek son noktayı koydu: "Hiçbiri cezasız kalmayacak"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 12:05
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Kartalkaya yangın faciasıyla 78 kişinin yaşamını yitirmesinin sorumluları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı bir çıkışa imza attı. Olayla ilgili Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerini suçlamıştı. Bugün MHP lideri Bahçeli'nin de bakanlığa tepki göstermesi ses getirirken Erdoğan'ın "arkadaşımız dahi olsa" ifadeleriyle verdiği mesaj ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşımız dahi olsa" diyerek son noktayı koydu: "Hiçbiri cezasız kalmayacak"

Türkiye yangında yaşamını yitiren 78 canın hesabının sorulmasını bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy topu Bolu Belediyesi ve Bolu İtfaiyesine atmış, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Bakanı aklamaya çalışıyorlar" diyerek Bakan Ersoy'u işaret etmişti. Yetki ve sorumluluk tartışması günden güne hararetlenirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir mesaj geldi.

ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU: HATASI OLAN KİMSE CEZASIZ KALMAYACAK

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

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YANGIN FACİASI HAKKINDA BAKANLAR DA SÖZ ALDI

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.

MKYK ÜYELERİNE AYVA TATLISI İKRAMI

Kaynaklar, dönemin son MKYK toplantısının ardından MKYK üyelerine 'ayva tatlısı' ikram edildiğini belirtti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ BAKANLIĞA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada yetki ve sorumluluk tartışmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dahil oldu. Partisinin bugünkü grup toplantısında konuya değinen Bahçeli, "Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler" dedi.

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Bahçeli aynı cümlede hem Bolu Belediyesi, hem Bolu Valiliği hem de Kültür ve Turizm Bakanlığını hedef alan Bahçeli "Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE OTEL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

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(İHA-AA)

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Maalesef ne söylediyse tam tersi oluyor. Örnekleri çok!
önce bakanı görevden al. önce bakanı görevden al. önce bakanı görevden al.
@imdat_akan_1930 Sana mı soracak koskoca Cumhurbaşkanı ? Sen kimsin emir veriyorsun.
@negan bize soracak tabi maaşını biz veriyoruz
çok şükür baktılar herkes tepkili tepki gösteriyor suçu yokmuş gibi bakanlığı aklamaya çalışıyorlar ama biraz olsun umutlandık bu haberle
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