Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği için 'Tam üyelik' mesajı! "Hazırız, AB'den de somut adımlar bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

"ÇATIŞMALARIN YERİNE DİYALOĞU TERCİH ETTİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu'nu farklı yerde konumlandırıyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak.

"BİN YILDIR BURADAYIZ, BU TOPRAKLARDAYIZ"

Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımı böyle bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Biz sorunların uzağında konforlu bir coğrafyada yer alan bir ülke değildir. Krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da hep böyleydi. Bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz aynı zamanda sahibiyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız.

Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde kaynaklarında gözümüz yok. Sömürü ve çatışma üzerine müreffeh bir gelecek inşa edilmez diyoruz. Küresel vicdan ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında Filistin'deki özellikle de Gazze'deki zulüm geliyor.

İsrail Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Buna olabilecek en güçlü tepkiyi vermek sadece kardeşlik değil insanlık vazifesidir. İsrail'in zulmüne sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka bir ismi olamaz.

İsrail Suriye'de azınlıkları kışkırtıyor. Suriye'de yeni bir istikrarsızlığa göz yummayız. Suriye'de barış için yakalanan fırsatın heba edilmesine izin vermeyiz. Trump ve Putin ile anlayış birliği içindeyiz.

Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. Sükûnetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Biz dış politikada gizli niyetlerle değil ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında Trump ve Putin başta olmak üzere anlayış birliği içindeyiz, diyalog halindeyiz.

ERDOĞAN'DAN AB ÇIKIŞI: "HAZIRIZ, AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DE SOMUT ADIMLAR BKELİYORUZ"

Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar, bir Asya bir Afrika ülkesiyiz. Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri artırıyoruz. AB’ye tam üyelik hala hedefimiz. Avrupa güvenliği için sorumluluk almaya hazırız. Türkiye tam üye olarak AB’deki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Avrupa Birliği’nden de bu konuda somut adımlar atmasını bekliyoruz. AB sınamaları aşmak istiyorsa Türkiye’yi almalı"