Cumhurbaşkanı Erdoğan "Avrupa'da 1. dünyada 4.'yüz" diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. 81 ilimizde emek veren, alın teri döken çiftçilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

"YAKINEN TAKİP EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı olarak tarım faaliyetlerini geliştirecek olan kararların uygulanma sürecini yakından takip edeceğim.

Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde bilhassa bizim için toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi artıyor. Su tarım ve hayvanfcılık politikalarımızı bu gerçek ışığında büyük bir ciddiyetle tatbik ediyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Üretim planlamasıyla uyumlu bir şekilde yeni bir destekleme modelini gündemimize aldık.

Hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturduk. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz.

"2,1 TRİLYON LİRA TARIM DESTEĞİ VERDİK"

Üretimin artması için 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025'te 62,3 milyar lira ödeme yaptık. 135 milyar lirayı bulacak yıl sonunda bu rakam. Ürettiğimiz tarım mahsullerinin bir çoğunda kendimize yeter durumundayız. Tarımsal hasılayı 3 kat artırarak 2024'te 74 milyar dolara yükselttik. Tarım ihracatımızı 32,6 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de 1 yılda yapılan toplam ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz.

Bunları kim yaptı? 'Saman ithal etti' denilen Türkiye yapıyor. 'Tarımsal üretimi çöktü' denilen Türkiye yapıyor.

"AVRUPA'DA 1. DÜNYADA 4.'YÜZ"

732 milyar yatırım büyüklüğüne sahip tesisleri milletin hizmetine sunacağız. 7.5 milyardan fazla fidan diktik bugüne kadar. En çok ağaçlandırma yapan ülkelerde Avrupa'da 1. dünyada 4.'yüz.