Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Stocker’in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Avusturya’nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze’deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE İSTİKRARIN DAİM KILINMASINA YÖNELİK ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

(İHA)

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