Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti."

