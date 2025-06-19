Azerbaycan Mahallesi açılışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız süreç Milli Mücadele ile eşdeğerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Açılışını yaptığımız bu mahallesine katkıda bulunan can Azerbaycan'daki 10 milyon kardeşimizi değerli kardeşim Aliyev'in şahsında yürekten selamlıyorum.

Sizlerin huzurunda İlham kardeşime ve heyetine ikinci evleri olan Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

6 Şubat 2023 yılında tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık.

Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinini en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır.

"AZERBAYCAN MAHALLEMİZ ADETA GURUR TABLOMUZ"

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycandır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız.

Bu zorlu süreçte ülkemiz için yardıma koşan ilk ülkelerden biri can Azerbaycan oldu.

"SÜREÇ MİLLİ MÜCADELE İLE EŞDEĞERDİR"

Azerbaycan mahallemiz adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle yeniden ayağa kalkıyor. Bu proje, burada ikamet edecek kardeşlerimiz için güvenli bir eser olacak. Sadece evlerin değil, parklarıyla bahçeleriyle öncü olacak bir yaşam alanı haline gelecek.

Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele ile eşdeğerdir.

"ASRIN FELAKETİNDE YIKILAN ŞEHİRLERİMİZDE YENİ ALANLAR İNŞA EDİYORUZ"

Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

Burada atılan her adımda her çivide Türkün alın teri ve duası vardır. Rabbim kendilerinden razı olsun. Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve TOKİ'ye ayrı ayrı tebriklerimi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerinin yeni evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum. Asrın felaketinde yıkılan şehirlerimizde yeni alanlar inşa ediyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden kaldırıyoruz.

Kahramanmaraş Kapalıçarşı'yı yeniden inşa ediyoruz.

Dünyadaki ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı yalnız bırakmadık, inşallah milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu kadar hızlı kalkamaz. Avrupa büyüklüğünde bir alanı şantiyeye çevirdik. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz yuvaları teslim ediyoruz.

Biz konutları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Eylül'de teslim edilen konut sayısını 100 bin, Ekim'de 130 bine çıkardık. Bugün bu sayıyı 250 bine çıkarıyoruz.

"HERKESİN DENİZİ UFKU KADARDIR"

Ne diyorlardı. Hükümet bu enkazından altından kalkamaz. Her zaman söylüyorum herkesin denizi ufku kadardır.

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimize açtığı yaraları sarma derdindeyiz. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz konutlar hızla artıyor.

Onlar yapamazsınız diyecek biz şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken, kavga ederken boş beleş işlerle günlerini geçirirken, biz Kahramanmaraş gibi tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Güçlü yarınlara yürüyeceğiz."