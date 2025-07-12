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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ve Irak lideri Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ve Irak lideri Sudani ile görüştü
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ve Irak liderleriyle telefonda görüştü, son görüşmeler ele alındı. Ayrıca, görüşmede Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağı, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ve Irak lideri Sudani ile görüştü 1

GÜNEY KAFKASYA’DA KALICI BARIŞIN TESİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmede Aliyev Cumhurbaşkanımıza, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlayan süreçte Türkiye’nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev ve Irak lideri Sudani ile görüştü 2

IRAK LİDERİ SUDANİ'YLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İlham Aliyev Irak erdoğan
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