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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.14'te başladı. Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum ve önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından da sunum yapılacağı öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de Meclis çalışmalarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ak parti myk
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