Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başkomutan' olarak Özel'e seslendi: Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

ÖZEL, KUVVET KOMUTANLARINI İŞARET ETMİŞTİ: "BİR TARAFA NOT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu için kullandığı "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" ifadesini sert bir şekilde eleştirdi.

"AYAKLARINI DENK AL DENK ALMAZSAN DENK GETİRMESİNİ BİZ BİLİRİZ"

Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbet normaldir. Bunların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

"ÇUVALDIZI BAŞKASINA DEĞİL YİNE KENDİMİZE BATIRDIK"

Kongre sürecinde de gözümüzü ve kulağımızı milletimizden ayırmadık. Eleştirilerini baş tacı ettik. Uyarılarını hassasiyetle not ettik. Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk tartıştık. Hiçbir komplekse katılmadan iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık.

En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. O gün (AK Parti 8. Olağan Kongresinin olduğu pazar günü) salon dışında 60 bin kişi vardı. Onlar o soğukta donmadılar dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olduğum için Rabbime her zaman hamd ettim. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle mükemmeldi.

On binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu demokrasi açısından bir bayram yerine çeviren teşkilatımızın güzide mensuplarına buradan teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği, önemli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermek isteyen yeni yol arkadaşlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra bir tarafta saflarımız sıklaştırırken, diğer taraftan AK Parti ailesini büyütmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur.

"SİZİN HİÇ Mİ DÜZGÜN İŞİNİZ OLMAZ?"

Kurultaylarından tahsillerine kadar elinize açtığınız her yerden ya usulsüzlük, ya yolsuzluk ve ya da yamyamlık fışkırıyor. Ana muhalefet cephesindeki tartışmaları seçmenlerinin takip ettiğine inanıyoruz. Bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor; Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz halden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel çıksın bunlara cevap versin.

"AYAKLARINI DENK AL DENK ALMAZSAN DENK GETİRMESİNİ BİLİRİZ"

Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum"