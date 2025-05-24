Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Şiir İçin Canım İstanbul" etkinliğinde konuşuyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan'ın konuşmasından önemli noktalar şu şekilde;

"İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini ve hizmetkarı olmaktan onur duyuyoruz.

"YAKIN ZAMANDA" DİYEREK DUYURDU

Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz."