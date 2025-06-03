Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak! "10 arkadaşımızı görevlendirdim" demişti: AK Parti Anayasa Komisyonu toplanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ZAMAN ZAMAN KATILACAĞINI İFADE ETTİ"

Anayasa Komisyonu’na ilişkin konuşan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Bu ilk toplantı Külliye’de yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler; dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir" dedi.

"KOMİSYON, SÜRECE SİYASİ VE HUKUKİ DÜZEYDE NEZARET EDECEK"

Anayasa Komisyonu’nun kapalı bir yapıda olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok.

"KOMİSYON; HÜKÜMET, GRUP VE PARTİNİN BİR ÇATISI GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon; hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz." (İHA)

ERDOĞAN "10 HUKUKÇU ARKADAŞIMIZI GÖREVLENDİRDİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" demişti.