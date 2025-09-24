HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı: "Kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yaptı. Erdoğan, " Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.

Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İklim politikalarımızı 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci Ulusal Katkı Beyanımızı da tüm sektörleri kapsayacak şekilde belirledik. Yenilebilir enerji payını artırırken, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz."

"Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansa erişim ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir. "

Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demir yolu yatırımlarına öncelik veriyoruz.

Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki sıfır atık hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. KOP taraf devletler konferansı ile bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz. Bu düşüncelerle iklim zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

