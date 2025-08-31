HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin gazetesi için yazdı: "Gazze’de yaşananlar bu gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in People’s Daily gazetesi için kaleme aldığı yazıda 'barış ve adalet' vurgusu yaptı.

Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesiyle ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama geldi.

"ÇİN’İN EN BÜYÜK GAZETELERİNDEN PEOPLE’S DAİLY’DE YAYIMLANDI"

Sosyal medyadan açıklama yapan Duran, Erdoğan'ın makalesiyle ilgili şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı “barış ve adalet için ortak yol” konulu makalesi, Çin’in en büyük gazetelerinden People’s Daily’de Çince ve İngilizce olarak yayımlandı."

Sayın Cumhurbaşkanımız makalesinde Türkiye’nin dış politikasında güven tesis etme, diyalog kanallarını açık tutma ve krizleri çözme iradesini vurgulayarak “savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” mesajını bir kez daha aktardı.

"TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜNÜN ALTINI ÇİZDİ"

Cumhurbaşkanımız, Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya ve Ukrayna aradında İstanbul’da ve Antalya'da yapılan barış görüşmeleri örnekleriyle Türkiye’nin küresel barışa ve diplomasiye katkısını hatırlattı. Rusya-Ukrayna savaşında insani koridorların açılması ve esir takaslarında üstlenilen kritik rolün altını çizdi.

31 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihlerinde Çin’in Tianjin şehrinde düzenlenecek olan Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne de değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, burada Türkiye’nin küresel adalet, hakkaniyet ve kapsayıcı düzen vizyonunu uluslararası toplumla paylaşacağını vurguladı. İki kadim medeniyetin temsilcileri olan Türkiye ve Çin ilişkilerinin karşılıklı güven ve kazan-kazan temelinde daha da derinleşeceğini belirtti.

"GAZZE KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN TAVRI NETTİR"

Gazze’de yaşanan soykırıma ve insani trajediye dikkat çeken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin net tavrını yineledi:

“Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Mevcut uluslararası sistem, maalesef bu krizlerin üstesinden gelmekte ve masumların haklarını korumakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşananlar, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm ve soykırım bu gerçeğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Gazze konusunda Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor. Bir yandan sahada ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarken, diğer yandan diplomasi ile ateşkesin hayata geçirilmesi ve masum sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması için çalışıyoruz.”

