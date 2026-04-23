Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara seslendi: 'Sanal dünya' uyarısı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siz çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri milli iradenin egemenliği, cumhuriyet ve demokrasi olacaktır" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beştepe'de düzenlenen etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.

"FİLİSTİNLİ VE LÜBNANLI ÇOCUKLARA SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

İşte Erdoğan'ın TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'ndaki konuşmasından satır başları:

  • Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara sevgilerimi gönderiyorum.

  • Siz çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri milli iradenin egemenliği, cumhuriyet ve demokrasi olacaktır.

"ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARINI SİLMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

  • Biz bütün çocuklar, gençler okullarına güle oynaya gitsin, en kaliteli eğitim alsın istiyoruz. Çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz.

'DİJİTAL VE SANAL DÜNYA' UYARISI

  • Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezerken çok dikkatli olmanızı istiyorum. Sanal dünya sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan alıkoymamalı.
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

