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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi anı panosunu imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin anı panosunu imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi anı panosunu imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde üzerinde COP31 logosunun yer aldığı anı panosuna imza attı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cop31
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