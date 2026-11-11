Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi anı panosunu imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin anı panosunu imzaladı.
11.11.2026 23:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde üzerinde COP31 logosunun yer aldığı anı panosuna imza attı. Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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