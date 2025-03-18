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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

18.03.2025 09:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"ÇANAKKALE'DE MİLLET TEK VÜCUT OLUP DÜŞMANA GEÇİT VERMEDİ"

Erdoğan mesajında, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseri olduğunu belirterek, Çanakkale'de milletin erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermediğini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelesi ile Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu, sömürge altındaki birçok ülkenin, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'nden aldıkları ilhamla kendi mücadelesini başlattığını ifade etti.

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"ÇANAKKALE'DE YAZILAN DESTANDAN ALACAĞIMIZ DERSLER, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA BİZE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

"Çanakkale millet olarak bizim ebedî ve ezelî kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 18 mart çanakkale zaferi
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