Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 şehidimiz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan asker ve ASELSAN çalışanları için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ufuk Dağ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da bayramın son gününde tatilciler plajlarda zaman geçirdiBodrum'da bayramın son gününde tatilciler plajlarda zaman geçirdi
Elazığ’da otomobil park halindeki 4 araca çarptıElazığ’da otomobil park halindeki 4 araca çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şehit Katar Recep Tayyip Erdoğan
