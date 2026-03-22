Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 şehidimiz için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.